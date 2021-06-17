Türkiye İşitme Engelliler Süper Lig grup maçları başladı

2021 Sezonu İşitme Engelliler Süper Ligi bugün oynanan grup maçları ile Karabük'te başladı.

2021 Sezonu İşitme Engelliler Süper Ligi bugün oynanan grup maçları ile Karabük'te başladı. Dört grupta 15 takımın mücadele edeceği İşitme Engelliler Futbol Süper Lig Grup müsabakaları 5000 Evler Sahası, Safranbolu Çim Saha ve Safranbolu Sentetik Futbol Saha'da oynandı. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Serhat Öztürk, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan ile beraber grup maçlarını takip etti. İşitme Engelliler Süper Ligi Grup müsabakaları 19 Haziran'da sona erecek. Ardından çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları oynanacak. - KARABÜK

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