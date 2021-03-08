Türkiye İşitme ve Bedensel Engelliler Spor Federasyonlarının başkanları Kadınlar Günü'nü kutladı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunu Başkanı Arif Ümit Uztürk ve Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Uztürk, federasyonun internet sitesinde yer alan paylaşımda "Büyük başarılar ve daha nicelerini kazanarak bizleri gururlandıran başta kadın sporcularımız olmak üzere hayatı yaşamaya değer kılan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."değerlendirmesinde bulundu.

Kihtir ise mesajında "Öncelikle başarılarıyla bayrağımızı dalgalandıran kadın sporcularımızın, antrenörlerimizin ve dokunduğu her şeye sevgisini katan toplumumuzun temel taşı olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.