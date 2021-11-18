Türkiye-İspanya Zirvesi İspanyol iş dünyasında olumlu beklentiler yarattı - Son Dakika

Türkiye ve İspanya'nın gerçekleştirdiği 7. Hükümetlerarası Zirve İspanya'da iş dünyasından çok olumlu tepki aldı.

Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Genel Sekreteri Diego Ramos, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Oda olarak bu üst düzey toplantıyı açık bir başarı olarak görüyoruz. Bu dün sona eren bir toplantıdan ziyade gelecek yıl çok daha geniş katılımlı bir toplantının önünü açan ve geniş ufuklu bir adımdır. Devamlılığı olması açısından mükemmel." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in oldukça olumlu bir imaj verdiğini kaydeden Ramos, "Başbakan Sanchez'in Türkiye'nin AB'ye tam üyelik sürecinde ısrarcı bir yaklaşım sergilemesi, özellikle AB içindeki bazı farklı görüşlere karşı çok önemli bir mesaj oldu. İspanya'nın Türkiye'nin AB üyeliğine açık bir destek vermesi, Türkiye-İspanya ve Türkiye-AB ekonomik ilişkilerine iyi bir şekilde yansıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve İspanya hükümetleri arasında imzalanan 6 başlıktaki yeni anlaşmaların da önem arz ettiğinin altını çizen Ramos, şöyle devam etti:

"Türkiye ile İspanya arasında zaten çok iyi ilişkiler var olduğundan aslında kimse yeni anlaşma bile beklemiyordu. Çünkü önemli anlaşmalar zaten imzalanmış durumda. Ama su, doğal afetlere karşı mücadele gibi yeni iş birliği alanları da yaratıldı. Bu, gelecek zirve için beklentilerin artması anlamında mükemmel bir şey. Bu olumlu hava gelecek zirvede drone gibi yeni teknolojilere de yayılacaktır."

İspanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin "kapsayıcı ortaklık" olarak tanımlanmasının aynı zamanda AB'ye de verilmiş açık bir mesaj olduğunu ifade eden Ramos, "Diplomatik dilde naziklik olmaz. Bu açık bir şekilde, artan ekonomik iş birliğine olan güven ve yatırımdır. Türkiye ve İspanya arasındaki olumlu gündem Türkiye-AB ilişkilerine de yansıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ramos ayrıca Türkiye ve İspanya arasında mevcut durumda yıllık 13 milyar avro olan ikili ticaret hacminin 20 milyar avroya çıkarılması vaadinin "alçak gönüllü ve rahatlıkla gerçekleştirilebilecek bir hedef olduğunu, özellikle salgın sonrasında bölgesel ilişkilerin çok daha ön plana çıkacağını ve Türkiye ile İspanya'nın bundan kazançlı çıkacağını" söyledi.