Türkiye, İsrail güçlerinin Şeyh Cerrah'taki Salihiye ailesinin evinden zorla tahliyesini kınadı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Salihiye ailesinin evlerinden zorla tahliye edilmesini kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah mahallesinde yaşayan Salihiye ailesinin evlerinden zorla tahliye edilmesini kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Şeyh Cerrah semti başta olmak üzere, işgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik alınan tahliye ve yerlerinden etme kararları uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırıdır." denildi.

Söz konusu açıklamada, İsrail'in Kudüs'ün demografik ve hukuki statüsünü aşındıran tek taraflı uygulamalarının, iki devletli çözüm vizyonuna ve kalıcı barış zeminine zarar verdiği kaydedildi.

Filistinli baba tüplerle evin çatısına çıktı

İsrail polisi, Kudüs Belediyesinin istimlak kararı üzerine işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Salihiye ailesini, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evinden zorla çıkarmak üzere pazartesi sabahı bölgeye gelmişti.

Aile üyeleri ve polis arasında arbede yaşanırken, baba Mahmud Salihiye, ailenin diğer üyeleriyle mutfak tüpleri alarak çatıya çıkmış, kendisiyle birlikte evi patlatmakla tehdit etmişti.

İsrailli belediyeye ait iş makineleri, karşılaştıkları direniş üzerine aileye ait bir oto galeri alanı ile bir fidanlığın yıkımını gerçekleştirerek bölgeden ayrılırken, Salihiye ailesi ve İsrail polisinin bekleyişi devam ediyordu.

İsrail polisinin bu gece saat 03.00 civarı eve yeniden baskın düzenleyip aile fertlerini gözaltına almasının ardından belediye ekipleri evi yıkmıştı.

Öte yandan, bugün evi yıkılan baba Mahmud Salihiye'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında verilen gözaltı kararı uzatılmıştı.