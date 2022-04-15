Türkiye, İsrail'in 7 Filistinlinin ölümüne sebebiyet vermesini ve Mescid-i Aksa baskınını kınadı - Son Dakika
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Türkiye, İsrail'in 7 Filistinlinin ölümüne sebebiyet vermesini ve Mescid-i Aksa baskınını kınadı

15.04.2022 15:19
Türkiye, İsrail'in 7 Filistinlinin ölümüne sebebiyet vermesini ve Mescid-i Aksa baskınını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Filistin'de İsrail güvenlik güçleri tarafından 7 Filistinlinin ölümüne sebebiyet verilmesini ve bu sabah Mescid-i Aksa'da bulunan Müslümanlara müdahale ederek yaralanmalara yol açılmasını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Filistin'de İsrail güvenlik güçleri tarafından 7 Filistinlinin ölümüne sebebiyet verilmesini ve bu sabah Mescid-i Aksa'da bulunan Müslümanlara müdahale ederek yaralanmalara yol açılmasını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Filistin'de, başta Cenin olmak üzere farklı şehirlerde İsrail güvenlik güçleri tarafından biri çocuk olmak üzere toplam 7 Filistinlinin ölümüne sebebiyet verilmesini ve bu sabah ibadet için Mescid-i Aksa'da bulunan Müslümanlara müdahale ederek yaralanmalara yol açılmasını kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bölgede son günlerde artan gerilimden derin endişe duyulduğu kaydedilen açıklamada, özellikle bu hassas dönemde Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin önemi bir kez daha vurgulandı.

Açıklamada, olaylarda hayatını kaybeden Filistinli sivillere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dilendi.

Batı Şeria'da artan gerilim

İsrail'de son üç haftada üçü silahlı dört saldırıda 14 İsrailli hayatını kaybetmişti. Son iki silahlı saldırının faillerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'den gelmesiyle gözler bu şehre çevrildi.

İsrail ordusunun bu ay başından itibaren Cenin ve çevresine düzenlediği baskınlarda 7 Filistinli hayatını kaybetmişti. Ayrıca İsrail ordusunun Batı Şeria'da baskıyı artırması üzerine çıkan son olaylarda 22 Filistinli, İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü.

İsrail ordusunun, Batı Şeria'ya müdahalelerinin artmasıyla çarşamba ve perşembe biri çocuk toplam 5 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Aksa'da olaylı sabah

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan gençlerin sabah namazından sonra İsrail polisine taş atması üzerine olaylar çıkmıştı.

Mescid-i Aksa'nın avlusuna bu sabah baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif'te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girmişti.

Cemaati darbederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi'ne yönelen İsrail polisi zor kullanarak mescidin içine girmişti.

İsrail polisinin, Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne girdiğini ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak tevkif ettiğini gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

İsrail polisi, Harem-i Şerif'te çıkan olaylarda yüzlerce kişiyi gözaltına almış, en az 152 kişi yaralanmıştı.

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Güvenlik güçleri, Mescit, İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye, İsrail'in 7 Filistinlinin ölümüne sebebiyet vermesini ve Mescid-i Aksa baskınını kınadı - Son Dakika


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