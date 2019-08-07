Türkiye İsrail'in Batı Şeria'daki yeni konut inşa kararını kınadı
12 dakika önce
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşasına onay vermesini şiddetle kınadı.
Dışişleri Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:44 Kaynak: AA
, İsrail
'in Batı Şeria
'da yeni konut inşasına onay vermesini şiddetle kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde 2 bin 300'den fazla yeni konut inşasına onay vererek Filistin
halkının haklarını gasbetmeyi sürdürdüğü bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İsrail'in bu gayrimeşru politikasını şiddetle kınıyoruz. İsrail, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi politikasıyla uluslararası hukuku açıkça ve pervasızca çiğnemeye devam etmektedir. İsrail'in iki devletli çözüm perspektifini ortadan kaldırmayı ve işgali daimi kılmayı hedefleyen bu tasarrufunu reddediyor, kardeş Filistin halkının ve Filistin'in haklı davasının daima yanında olacağımızı yineliyoruz."
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