Son Dakika Haberleri: Türkiye, İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarını şiddetle kınadı
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Türkiye, İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarını şiddetle kınadı

1 saat önce

Türkiye, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri yıkmasını şiddetle kınadı.

Türkiye, İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarını şiddetle kınadı, System.String[]
Türkiye, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri yıkmasını şiddetle kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bazı evleri yıkması İsrail'in işgalci ve saldırgan politikalarının yeni bir tezahürüdür. Kudüs'ün demografik yapısını değiştirmeye yönelik bu gibi eylemleri şiddetle kınıyoruz." ifadesi yer aldı.
İki devletli çözüm vizyonuna zarar veren bu gayrimeşru eylemlerin derhal durdurulması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Uluslararası toplumu, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya ve Filistin halkının haklarının korunması için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz."
Doğu Kudüs, Türkiye, İsrail, Kudüs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:16 Kaynak: AA
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