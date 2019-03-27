Türkiye, İstanbul Havalimanı’yla bölgesel üs olacak

Ülkemizdeki hava kargo taşımacılığının en önemli gelişmeyi İstanbul Havalimanı ile yapacağı öngörülüyor.

Ülkemizdeki hava kargo taşımacılığının en önemli gelişmeyi İstanbul Havalimanı ile yapacağı öngörülüyor. Eldeki verilere göre yeni havalimanının dört etabının da tamamlanmasıyla yıllık 5.5 milyon tonluk hava kargo kapasitesine ulaşılacak.

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