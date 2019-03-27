Son Dakika Haberleri: Türkiye, İstanbul Havalimanı’yla bölgesel üs olacak

Türkiye, İstanbul Havalimanı’yla bölgesel üs olacak

1 saat önce

Ülkemizdeki hava kargo taşımacılığının en önemli gelişmeyi İstanbul Havalimanı ile yapacağı öngörülüyor.

Türkiye, İstanbul Havalimanı’yla bölgesel üs olacak, System.String[]
Ülkemizdeki hava kargo taşımacılığının en önemli gelişmeyi İstanbul Havalimanı ile yapacağı öngörülüyor. Eldeki verilere göre yeni havalimanının dört etabının da tamamlanmasıyla yıllık 5.5 milyon tonluk hava kargo kapasitesine ulaşılacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:27 

İstanbul, Ekonomi
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