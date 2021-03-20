Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı - Son Dakika

Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı

20.03.2021 02:22
Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı, System.String[]

Kamuoyunda 'İstanbul Sözleşmesi' adıyla bilinen 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi', Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye bakımından fehsedildi. Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi, 11 Mayıs 2011 tarihinde imzaya açılmış ve 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girmişti.

Türkiye, 'İstanbul Sözleşmesi' adıyla bilinen 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden, Resmi Gazete'de yayımlanan 3718 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile ayrıldı.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararında, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti adına 11 Mayıs 2011 tarihinde imzalanan 10 Şubat 2012 tarihli ve 2012/2816 Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti tarafından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."

Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı

İstanbul sözleşmesi, Resmi Gazete, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı - Son Dakika


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