TÜİK, Türkiye'nin göç haritasını yayınlandı: En çok göç alan ve en çok göç veren il İstanbul oldu - Son Dakika
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TÜİK, Türkiye'nin göç haritasını yayınlandı: En çok göç alan ve en çok göç veren il İstanbul oldu

28.12.2022 10:57

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin göç haritasını yayınlandı. Haritada en fazla dikkat çeken il İstanbul olurken, megakent en fazla göç alan ve en çok göç veren il olarak listenin zirvesinde yer aldı.

Türkiye'de son dönemde kira fiyatları ve yaşam maliyetlerinin artmasıyla birlikte büyük şehirlerden ayrılan insanların sayısında artış yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye'nin göç haritasında da bu durum rakamlarla gözler önüne serildi.

Özellikle tarım ve hayvancılık yapılan bölgelerden iç göçün önlenmesi için tedbirler alınıp, tersine göçün teşvik edildiği bir atmosfer yaşanıyor. TÜİK'in, çıkardığı Türkiye'nin göç haritasına göre de İstanbul'dan İzmir'den kaçışın olduğu gözlemleniyor.

EN ÇOK GÖÇ ALAN İL İSTANBUL

Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında, İstanbul, 385 bin 328 kişi ile en çok göç alan il oldu. İstanbul'u sırasıyla 197 bin 702 kişi ile Ankara ve 131 bin 394 kişi ile İzmir takip etti. En az göç alan iller ise sırasıyla 4 bin 750 kişi ile Ardahan, 7 bin 54 kişi ile Tunceli ve 7 bin 474 kişi ile Kilis oldu.

EN ÇOK GÖÇ ALAN İL DE İSTANBUL

En çok göç alan iller olan İstanbul, Ankara ve İzmir'in aynı zamanda en çok göç veren iller olduğu görüldü. İlk sırada 408 bin 165 kişi ile İstanbul en çok göç veren il olurken; onu 165 bin 604 kişi ile Ankara ve 109 bin 470 kişi ile İzmir takip etti. En az göç veren iller ise sırasıyla 6 bin 382 kişi ile Bayburt, 6 bin 445 kişi ile Ardahan ve 6 bin 517 kişi ile Tunceli oldu.

YORUMLAR (1)
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SON DAKİKA: TÜİK, Türkiye'nin göç haritasını yayınlandı: En çok göç alan ve en çok göç veren il İstanbul oldu - Son Dakika
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