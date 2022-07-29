Tüik: Turizm Geliri Geçen Yılın Aynı Çeyreğine Göre Yüzde 190,2 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, turizm geliri yılın nisan-mayıs-haziran aylarını kapsayan ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 190,2 artarak 8 milyar 717 milyon 103 bin dolar oldu. Turizm gelirlerinin yüzde 83,8'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 16,2'si ise yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ziyaretçilerinden elde edildi.

TÜİK, yılın ikinci çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini yayınladı. Buna göre, nisan-mayıs-haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte, turizm gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 190,2 artarak 8 milyar 717 milyon 103 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 83,8'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 16,2'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

KİŞİSEL ORGANİZASYON HARCAMALARI PAKET TUR HARCAMALARINDAN FAZLA OLDU

Seyahatlerini kişisel organizasyonla yapan ziyaretçilerin harcamaları 6 milyar 273 milyon 64 bin dolar iken, paket tur organizasyonuyla Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin harcamaları 2 milyar 444 milyon 39 bin dolar şeklinde oldu.

İstatistiklere göre, bu çeyrekte tüm harcama türleri, geçen yılın aynı çeyreğine göre arttı. Spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 456,1, konaklama harcamaları ise yüzde 185,6 oranında arttı. Paket tur harcamalarından Türkiye'ye kalan pay da yüzde 331,3 yükseldi.

GECELİK ORTALAMA HARCAMA 78 DOLAR OLDU

Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 81 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 65 dolar oldu. Buna göre, gecelik ortalama 78 dolar oldu.

TÜRKİYE YÜZDE 70,4 İLE EN ÇOK GEZİ, EĞLENCE VE KÜLTÜREL FAALİYETLER AMACIYLA ZİYARET EDİLDİ

Bu çeyrekte yabancılar, Türkiye'yi yüzde 70,4 ile en çok gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacıyla ziyaret etti. İkinci sırada yüzde 14,8 ile akraba ve arkadaş ziyareti, üçüncü sırada ise yüzde 6,7 ile alışveriş amaçlı ziyaret yer aldı. Yurt dışı ikametli Türk vatandaşları ise Türkiye'ye yüzde 57,9 ile en çok akraba ve arkadaş ziyareti amacıyla geldi.

TURİZM GİDERİ YÜZDE 215,8 ARTTI

Türkiye'den başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 215,8 artarak 1 milyar 57 milyon 787 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 11 milyon 504 bin dolarını kişisel, 46 milyon 283 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden Türk vatandaşlarının sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 321,6 artarak 1 milyon 666 bin 135 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması ise 635 dolar oldu.