Türkiye'nin en küçük nüfuslu ilçesi Konya Yalıhüyük oldu: Nüfusu yalnızca 1500 kişiden oluşuyor

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere bir yenisi daha eklendi. Önceki gün TÜİK'in "Yaşam Memnuniyeti Araştırması"nın sonuçları büyük ilgi görmüştü. Bu araştırmada en mutlu il Isparta, en mutsuz il ise Diyarbakır olarak kayıtlara geçti.

NÜFUSU EN AZ İLÇELER AÇIKLANDI

TÜİK'in verilerine göre Türkiye'nin en küçük nüfuslu ilçesi bin 500 nüfusuyla Konya'nın Yalıhüyük ilçesi oldu. Bu ilçeyi sırasıyla 2.045 nüfusla Han, 2.052 ile Yayladere, 2.161 ileKızılören, 2.183 ileİnhisar, 2.251 ile Kofçaz, 2.302 ile Çelebi, 2.433 ile Bayramören, 2.482 ile Hemşin, 2.577 ile Otlukbeli takip etti.

İşte o liste: