Yurt dışından getirilen telefonlarda IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL olarak belirlendi

Suikast girişiminde bulunan saldırganın ilk ifadesi! Neden yaptığını böyle anlattı

TÜİK'in açıklamış olduğu Yeniden Değerleme Oranı çeşitli vergi, harç ve cezaları hesaplarken kullanılıyor. Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen akıllı telefonların ülkemizde kullanılabilmesi için IMEI kaydı yapılması zorunlu ve kaydı yapılmayan cihazlar kullanılamıyor. Yeniden Değerleme Oranına göre hesaplanan IMEI kayıt ücreti 2022'de 2 bin 732 TL olarak belirlenirken 2023 yılı için 6 bin 91 TL olarak belirlendi.

Öte yandan yasaya göre Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını yukarı veya aşağı yönlü olarak yüzde 50 arttırma ve yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor. Kesin karar, Kasım ayı sonunda Resmi Gazete'de yayınlanacak.