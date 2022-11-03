Yurt dışından getirilen telefonlarda IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL olarak belirlendi - Son Dakika
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Yurt dışından getirilen telefonlarda IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL olarak belirlendi

03.11.2022 17:44

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Yeniden Değerleme oranına göre 2023'te yurt dışından getirilen telefonlarda IMEI kayıt ücretinin 6 bin 91 TL olarak belirlendiği duyuruldu.

TÜİK'in açıklamış olduğu Yeniden Değerleme Oranı çeşitli vergi, harç ve cezaları hesaplarken kullanılıyor. Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen akıllı telefonların ülkemizde kullanılabilmesi için IMEI kaydı yapılması zorunlu ve kaydı yapılmayan cihazlar kullanılamıyor. Yeniden Değerleme Oranına göre hesaplanan IMEI kayıt ücreti 2022'de 2 bin 732 TL olarak belirlenirken 2023 yılı için 6 bin 91 TL olarak belirlendi.

Öte yandan yasaya göre Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını yukarı veya aşağı yönlü olarak yüzde 50 arttırma ve yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor. Kesin karar, Kasım ayı sonunda Resmi Gazete'de yayınlanacak.

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