Türkiye, İstiklal Marşı'nı söyledi - Son Dakika
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Türkiye, İstiklal Marşı'nı söyledi

31 dakika önce

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla binlerce kişi evlerinin balkonlarında İstiklal Marşı okuyarak bu anlamlı günü kutladı.

Türkiye, İstiklal Marşı'nı söyledi, System.String[]

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla binlerce kişi evlerinin balkonlarında İstiklal Marşı okuyarak bu anlamlı günü kutladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Antalya'da da vatandaşlar 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başta çocuklar olmak üzere herkesi saat 21.00'de evlerinin balkonundan İstiklal Marşı okuma davetine kentte yoğun katılım oldu. Binlerce kişi çocuklarıyla balkonlarına çıkarak aynı anda İstiklal Marşı'nı okudu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İtfaiye Daire Başkanlığında itfaiye görevlileriyle bando eşliğinde İstiklal Marşı'nı okudu.

Başkan Böcek, yaptığı açıklamada, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıp, önlerinde saygıyla eğildiklerini söyledi.

Meclisin dualarla açıldığını hatırlatan Böcek, TBMM'nin açılmasıyla verilen ilk mesajın önemli olduğunu vurguladı.

İtfaiyecileri her fırsat bulduğunda ziyaret ettiğini ve İstiklal Marşı'nı da itfaiyecilerle okumak istediğini belirten Böcek, "Sözüm söz gelecek 23 Nisan'da caddelerimizde sokaklarımızda halay çekeceğiz, türkülerle inşallah bugünü kutlayacağız. Bütün vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye bandosunun çaldığı marşlar ve türkülerin ardından etkinlik sona erdi.

Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekibi saat 21.00'de bir site önünde durarak mahallesiyle İstiklal Marşı okudu.

Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan yabancı uyrukluların da balkonlarına Türk bayrakları asarak birlikte İstiklal Marşı'nı okuması dikkati çekti.

Serik ilçesinde balkonlarında ellerinde Türk bayraklarıyla saatin 21.00 olmasını bekleyen vatandaşlar, belediye hoparlörlerinden çalınmaya başlanan İstiklal Marşı'na eşlik etti. İstiklal Marşı sonrası havai fişek ve meşaleler yakıldı.

Antalya Stadı ve Bahçeşehir Okulları Stadı'nda da İstiklal Marşı yankılandı.

Muğla

Muğla'nın tüm mahallelerinde vatandaşlar evlerinin balkonuna ve bahçesine çıkarak saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi.

Kentte günler öncesinden hazırlıklara başlayan çocuklar, evlerinin camlarını ve balkonlarını bayrak ve Atatürk posterleriyle süsledi.

Muğla Valisi Esengül Civelek'in talimatıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, üzerinde çocuk figürleri, Atatürk portresi, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü logoları ile "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" yazısı yer alan iki otobüsten çocuk şarkıları ve marşlar çalındı. Otobüsler, saat 21.00'de Emirbeyazıt Mahallesi'nde İstiklal Marşı'nı çaldı.

Muğla Atatürk Stadyumu'nun ışıkları açılarak İstiklal Marşı çalındı.

Almanya'dan Kovid-19 tedbirleri kapsamında tahliye edilen ve Muğla'daki yurtlara yerleştirilen 349 Türk vatandaşı da balkonlara ve camlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.


Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Fethiye ilçelerinde de halk evlerinin balkonuna ve bahçesine çıkarak saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi.


Isparta ve Burdur

Isparta'da Kuveyt'ten getirilen işçiler, karantinada kaldıkları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nun pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okuyarak ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

Yurdun bahçesinde hazır bekletilen 112 Acil Servis ekipleri, ambulansların sirenlerini açarak ellerindeki Türk bayraklarıyla "Ölürüm Türkiye'm" şarkısına eşlik etti.

Kentte çok sayıda kişi balkonundan İstiklal Marşı'nı okudu ve araçlarıyla konvoy yaptı.

Burdur'da da vatandaşlar evlerinin balkonuna çıkıp ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı okudu.

Kuveyt'ten getirilen 275 işçinin bulunduğu Fereli Sinan Edendi Yurt Müdürlüğünde karantinada kalanlar da bayraklarını alıp yurdun penceresine çıktı. İstiklal Marşı'ndan sonra yurdun bahçesinde çalan şarkılar eşliğinde işçiler bayramı kutladı.

Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 10:00 Kaynak: AA

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