Türkiye, İstiklal Marşı'nı söyledi - Son Dakika

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla binlerce kişi evlerinin balkonlarında İstiklal Marşı okuyarak bu anlamlı günü kutladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Antalya'nın Manavgat ilçesinde vatandaşlar 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başta çocuklar olmak üzere herkesi saat 21.00'de evlerinin balkonundan İstiklal Marşı okuma davetine kentte yoğun katılım oldu. Binlerce kişi çocuklarıyla balkonlarına çıkarak aynı anda İstiklal Marşı'nı okudu. Kavşaklarda görev yapan polislerde selam vererek İstiklal Marşına eşlik ettiler. İstiklal Marşı'nın ardından bazı vatandaşlar havai fişek patlatırken, bazı vatandaşlarda balkon ve pencerelerde müzik eşliğinde eğlendi.