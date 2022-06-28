Türkiye, Madrid'deki "Üçlü Muhtıra"yla terörle mücadelede ciddi kazanımlar elde etti - Son Dakika
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Türkiye, Madrid'deki "Üçlü Muhtıra"yla terörle mücadelede ciddi kazanımlar elde etti

28.06.2022 21:28
Türkiye, Madrid'deki "Üçlü Muhtıra"yla terörle mücadelede ciddi kazanımlar elde etti

Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan "Üçlü Muhtıra"yı değerlendiren Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu perspektif ve kararlı duruş sayesinde terör örgütleriyle mücadele hususunda Türkiye'nin ciddi kazanımlar elde ettiğini vurguladı.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan "Üçlü Muhtıra"yı değerlendiren Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu perspektif ve kararlı duruş sayesinde terör örgütleriyle mücadele hususunda Türkiye'nin ciddi kazanımlar elde ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İspanya'nın başkenti Madrid'de dörtlü görüşme gerçekleştirdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in ev sahipliğinde, NATO Zirvesi'nin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşmenin ilk bölümü, 2 saat sürdü.

Verilen aranın ardından liderler yeniden bir araya gelerek bir süre daha müzakereleri sürdürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından hazırlanan "Üçlü Muhtıra"ya; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde imza attı.

İmza töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg huzurunda gerçekleşti.

"Türkiye istediğini aldı"

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, "Üçlü Muhtıra" ile ilgili, "Türkiye istediğini aldı" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu perspektif ve kararlı duruş sayesinde terör örgütleriyle mücadele hususunda Türkiye'nin ciddi kazanımlar elde ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanlığı kaynakları, PKK/YPG/PYD ile birlikte "FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunun" uluslararası bir anlaşmada bu kadar net ortaya konulmasının, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde verdiği mücadelede uluslararası boyutta çok önemli bir adım olduğuna dikkati çekti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, Madrid'deki 'Üçlü Muhtıra'yla terörle mücadelede ciddi kazanımlar elde etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye, Madrid'deki "Üçlü Muhtıra"yla terörle mücadelede ciddi kazanımlar elde etti - Son Dakika
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