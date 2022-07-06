Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya FETÖ mensubu teröristlerin iadesi hakkında içinde delillerin de olduğu resmi yazı gönderdi - Son Dakika
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Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya FETÖ mensubu teröristlerin iadesi hakkında içinde delillerin de olduğu resmi yazı gönderdi

06.07.2022 12:34

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ülkelerindeki teröristleri iade etme sözü sebebiyle olumlu yanıt veren Türkiye harekete geçti. İçinde delillerin de olduğu, teröristlerin iadesini isteyen resmi yazı Finlandiya ve İsveç'e gönderildi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma talepleri, teröre destek verdikleri gerekçesiyle Türkiye tarafından tepkiyle karşılanmıştı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in İspanya'daki zirvede Türkiye ve iki ülkeyi uzlaştırma çabaları sonuç vermiş, İsveç ve Finlandiya'nın teröristleri iade etmeyi kabul etmesinin ardından Türkiye tarafından iki ülkenin NATO'ya katılımına olumlu yanıt verilmişti.

TÜRKİYE RESMİ ADIMI ATTI

Bu gelişmelerin ardından Türkiye de resmi adımı attı. İsveç ve Finlandiya'dan PKK ve FETÖ mensuplarının en kısa sürede Türkiye'ye iade etmeleri talep edildi.

"SOMUT DELİLLER VAR"

Konu hakkında konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Taleplerimizi büyükelçiler ve dışişleri üzerinden takip edeceğiz. Gönderdiğimiz dosyalarda somut deliller var" dedi. Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'nın ise teröristlerin iadesi konusunda somut adımlar atmadığına vurgu yaparak, talep yazılarının karşılığının bekleneceğini belirtti.

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