TİSK ve TİSK Mikrocerrahi Vakfının "Sıfır Kazaya Yolculuk" projesine ödül - Son Dakika
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TİSK ve TİSK Mikrocerrahi Vakfının "Sıfır Kazaya Yolculuk" projesine ödül

16.08.2022 15:16
TİSK ve TİSK Mikrocerrahi Vakfının "Sıfır Kazaya Yolculuk" projesine ödül

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve TİSK Mikrocerrahi Vakfının hayata geçirdiği "Sıfır Kazaya Yolculuk" projesi 5 kategoride ödüle layık görüldü.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve TİSK Mikrocerrahi Vakfının hayata geçirdiği "Sıfır Kazaya Yolculuk" projesi 5 kategoride ödüle layık görüldü.

TİSK'ten yapılan açıklamaya göre, dünya çapındaki kurumların başarılarını ödüllendirmek ve bu başarılı uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla The Stevie Awards tarafından düzenlenen "Stevie Awards for Great Employers (SAGE)" ve "The International Business Awards (IBA)" 2022 ödül programlarının sonuçları açıklandı.

Bu kapsamda, TİSK ve TİSK Mikrocerrahi Vakfı, Intenseye iş birliğinde hayata geçirdiği "Sıfır Kazaya Yolculuk" projesi ile 5 kategoride ödüle layık görüldü.

Proje, SAGE kapsamında, "İşyeri Güvenliği ve Uygunluğu" kategorisinde birinci olarak altın, IBA kapsamında "En İyi Organizasyon-Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar-Büyük Ölçekli" kategorisinde altın, "En İyi Yönetim, Risk-Uyum Çözümleri" kategorisinde gümüş, "En İyi Yapay Zeka/Makine Öğrenme Çözümleri" ve "Avrupa'da Yılın Sağlık, Güvenlik-Çevre Programı" kategorilerinde ise iki bronz ödüle layık görüldü.

TİSK ekosisteminde yer alan farklı sektörlerden 200 tesisin teknoloji entegrasyonu, proje kapsamında TİSK Mikrocerrahi Vakfı tarafından destekleniyor. Proje, yapay zeka teknolojisinin getirdiği faydalarla işletmelere kolaylık sağlıyor.

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Kaynak: AA

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