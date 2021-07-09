Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun "Ortak Yarınlar Ödülleri" için başvurular başladı - Son Dakika

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK), kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile örnek uygulamaları ödüllendirmek için geleneksel olarak düzenlediği "Ortak Yarınlar Ödül Programı"na başvurular başladı.

TİSK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2014'ten beri düzenlenen "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri"nin adının geçen yıl "Ortak Yarınlar" olarak değiştirildiği anımsatıldı.

Bu yılki teması "İşimizin Yarını" olan ödül programına başvuruların 6 Temmuz'da başladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başvurular 31 Ağustos'ta sona erecek. 1 Eylül'de teknik jüri değerlendirmesi olacak. Ekim ve kasımda jüri ve halk oylaması yapılacak. 2 Aralık'ta ise ödüller sahiplerini bulacak. Bu yıl 'Birlikte Mümkün', 'Çeşitlilik ve Kapsayıcılık', 'Dijitalleşme', 'İş, İş Kültürü ve İş Gücü Dönüşümü', 'İş Sağlığı ve Güvenliği' ve 'Sürdürülebilirlik' olmak üzere 6 kategoride ödüller verilecek."

TEGV ile iş birliği

Gönüllülük esasıyla yürütülen ödül programına başvuru yapan kurumlar, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Ortak Yarınlar Birlikte Mümkün Burs Fonu'na bağışta bulunabilecek. Bu kapsamda kurumlar, çocukların eğitimlerine destek olacak ve sosyal sorumluluk odağında bir kez daha adım atma fırsatı bulacak.

Halk oylamasına 30 bin kişi katıldı

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile örnek uygulamaları ödüllendirmek için düzenlenen programa 130 proje için başvuru yapılmış, 28 proje finalde yarışmıştı.

Jüri değerlendirmesinin yanı sıra 30 bin kişinin katıldığı halk oylamasıyla, aralarında TÜBİTAK, Türkiye Yeşilay Cemiyeti, OYAK ve TÜPRAŞ'ın da bulunduğu 13 kurum ödüle değer görülmüştü.