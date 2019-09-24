Son Dakika Haberleri: Türkiye İtalya'da bir Alman vatandaşını tutuklattı
Son Dakika Dünya Haber

Türkiye İtalya'da bir Alman vatandaşını tutuklattı

1 saat önce

Türkiye tarafından uluslararası yakalama kararı ile aranan bir Alman vatandaşı tatil için gittiği İtalya'da tutuklandı.

Türkiye İtalya'da bir Alman vatandaşını tutuklattı, System.String[]

Türkiye tarafından uluslararası yakalama kararı ile aranan bir Alman vatandaşı tatil için gittiği İtalya'da tutuklandı.Türkiye'nin Interpol aracılığıyla uluslararası tutuklama kararı ile aradığı Kürt kökenli bir Alman vatandaşı İtalya'da tutuklandı. 45 yaşındaki Almanya ve Türkiye vatandaşının İtalya'nın Milano kentinde tatil yaptığı otelde gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı belirtildi. Hannoversche Allgemeine Zeitung gazetesinin haberine göre, Milano'daki Alman Başkonsolosluğu tutuklanan kişi ile irtibata geçti.


Hannover Belediyesi'nde çalıştığı belirtilen kişinin İstanbul'da ikamet ettiği sırada çeşitli gösterilere katıldığı, 1996'da Türkiye'den kaçarak Almanya'ya iltica ettiği kaydedildi. Kişinin daha sonra Alman uyruğuna geçtiği, ancak Türk vatandaşlığından çıkmadığı belirtiliyor. Almanya'da yaşayan yakınları tutuklanan kişinin Türkiye'de yaşadığı sırada siyasi gösterilere katılması nedeniyle politik sebeplerden dolayı aranıyor olabileceğini belirterek, Türkiye'ye iade edilmesinden endişe ettiklerini belirttiler.


Almanya Dışişleri Bakanlığı devrede


Gazetede yer alan habere göre, tutuklanan kişinin ağabeyi durumu Hannover'in eski belediye başkanı Herbert Schmalstieg'e aktardı. Schmalstieg de Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Niels Annen'den yardım istedi. Annen tutuklanan kişinin serbest bırakılması için diplomatik girişim başlattı.


Türkiye'nin uluslarası yakalama kararı çıkartması nedeniyle Avrupa ülkelerinde gözaltına alınan kişiler Alman kamuoyunda daha önce de yoğun eleştirilere yol açmıştı. Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı ve İsveç vatandaşı yazar Hamza Yalçın'ın 2017'de tatil için gittikleri İspanya'da Türkiye'nin Interpol aracılığıyla yaptıkları talep üzerine gözaltına alınmaları tepkilere neden olmuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel Doğan Akhanlı'nın İspanya'da gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'yi eleştirerek, Interpol'ün "bu tür şeyler için" kullanılamayacağını belirtmişti.


AFP/ TY,BK


(c)

Türkiye, İtalya, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:13 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Abdullah Gül'ün "ortak aday" olacağı iddiasına İYİ Parti'den yanıt: Bu ne münasebetsiz bir Türkiye tahmini
Cumhurbaşkanı Erdoğan iklim zirvesinde konuştu: Plastik poşet kullanım oranını 4'te 3 oranında düşürdük Fıfa'da yılın enleri açıklandı IMF heyeti Türk ekonomisinde daralma beklemiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 02:29:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye İtalya'da bir Alman vatandaşını tutuklattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]