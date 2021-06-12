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Türkiye İtalya karşısında 3-0 mağlup oldu - Son Dakika

Türkiye İtalya karşısında 3-0 mağlup oldu

12.06.2021 03:08
Türkiye İtalya karşısında 3-0 mağlup oldu, System.String[]

EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye İtalya karşısında 3-0 mağlup oldu.

EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye İtalya karşısında 3-0 mağlup oldu. İki takım Roma Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.EURO 2020 A Grubu ilk maçında Türkiye, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda İtalya ile karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelenin ikinci yarısında 53. dakikada Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle İtalya 1-0 öne geçti.

İtalya'nın gollerini 66'ncı dakikada Ciro Immobile ve 79'uncu dakikada Lorenzo Insigne kaydetti.

Türkiye A Grubu'ndaki ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü Azerbaycan'da Galler ile karşı karşıya gelecek.

DHA/SSB,TY

(c)

Türkiye İtalya karşısında 3-0 mağlup oldu

Olimpiyat, Türkiye, İtalya, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel Türkiye İtalya karşısında 3-0 mağlup oldu - Son Dakika


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