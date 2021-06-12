Türkiye İtalya karşısında 3-0 mağlup oldu - Son Dakika

Türkiye A Grubu'ndaki ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü Azerbaycan 'da Galler ile karşı karşıya gelecek.

İtalya'nın gollerini 66'ncı dakikada Ciro Immobile ve 79'uncu dakikada Lorenzo Insigne kaydetti.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelenin ikinci yarısında 53. dakikada Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle İtalya 1-0 öne geçti.

EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye İtalya karşısında 3-0 mağlup oldu. İki takım Roma Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.EURO 2020 A Grubu ilk maçında Türkiye, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda İtalya ile karşı karşıya geldi.

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