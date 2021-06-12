Türkiye-İtalya maçı, İtalyan basınında geniş yer buldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya'nın Türkiye karşısında elde ettiği 3-0'lık galibiyet, İtalyan basınında geniş şekilde yer buldu.

Corriere dello Sport gazetesi, "Yaşasın İtalya" manşetiyle İtalya'nın galibiyetini duyururken, "Harika başlangıç. Sırada İsviçre var." ifadeleri kullanıldı.

Maç haberinde, "(A Milli Takım Teknik Direktörü) Şenol Güneş, bu açılış maçı için tam olarak ne hazırlamış pek anlaşılamadı. Takımın maç öncesinde orta sahada kenetlenmesi, sahaya yansımadı." ifadeleri yer aldı.

La Gazzetta dello Sport da İtalya'nın Roma Olimpiyat Stadı'nda EURO 2020'nin açılışını Türkiye'yi ağır bir yenilgiye uğratarak başladığını yazdı.

Gazetede Türkiye'ye yönelik değerlendirmede de İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarında top koşturan Türk oyuncularının dünkü maçta performanslarıyla varlık gösteremediğine işaret edildi.

Tuttosport gazetesi de maç haberinde, "Gök mavililerin ikinci yarıda uçuşa geçtiği" yorumu yapıldı.

İtalya Milli Takımı'nın ilk yarıda kapanan rakibine karşı zorlandığı ancak Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golün maçta İtalya adına kilidi açtığını belirtti.

La Stampa gazetesi de İtalya'nın Türkiye karşısındaki 3-0'lık galibiyetini "Büyülü gece. İtalya, Türkiye'yi yendi" başlığıyla okuyucularına aktardı.

Corriere della Sera da "Mancini'nin İtalyası kazanan ve güzel bir İtalya" başlığını kullandı.