Türkiye-İtalya maçını Enea Jorgji yönetecek - Son Dakika
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Türkiye-İtalya maçını Enea Jorgji yönetecek

28.03.2022 11:07
Türkiye-İtalya maçını Enea Jorgji yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda İtalya ile oynayacağı özel maçı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda İtalya ile oynayacağı özel maçı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek.

A Milli Takım'ın, 29 Mart Salı günü İtalya ile oynayacağı özel maçın hakemi belli oldu. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji düdük çalacak. Jorgji'nin yardımcılıklarını Dojando Myftarı ve Ilir Tartaraj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juxhin Xhaja olacak.

(İHA)

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A Milli Takım, İtalya maçının hazırlıklarına başladı A Milli Takım, İtalya maçının hazırlıklarına başladı A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarına başladı A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarına başladı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye-İtalya maçını Enea Jorgji yönetecek - Son Dakika


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