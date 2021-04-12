Türkiye İtibar Akademisi, Folkart'ı en itibarlı markalar arasında gösterdi - Son Dakika

Folkart, Türkiye İtibar Akademisi tarafından, Yıldız Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin akademik denetiminde yapılan Türkiye İtibar Endeksi Araştırması'nda Türkiye'nin en itibarlı markaları arasında gösterildi.

Folkart açıklamasına göre, bu yıl çalışmaya iki üniversite öncülük yaptı. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin akademik denetiminde gerçekleşen araştırma, Türkiye İstatistik Kurumu'nun "Türkiye Örneklemi" kabul ettiği 26 bölge ve 72 ilde 2 Ocak-30 Ocak 2021 tarihlerinde yaklaşık 12 bin kişiyle görüşülerek gerçekleştirildi.

Araştırma sonucunda, ana ve alt sektörleri ile toplam 50 farklı sektördeki markaların, itibar derecelendirmesi ortaya çıktı.

Açıklamada aktarılan araştırmanın sonuçlarına göre, geçen yıllarda olduğu gibi Folkart, yine Türkiye'nin en itibarlı markaları arasında gösterildi. Şirket, İzmir'den Türkiye'de inşaat sektörünün en itibarlı 10 markası arasında yer alarak önemli bir başarı elde etti..

Türkiye İtibar Akademisi tarafından yapılan İtibar Endeksi Araştırması'nda son 3 yıldır inşaat sektöründe en itibarlı markalar arasında yer alan Folkart, 2019 yılında Ekonomiye Fayda Endeksi araştırmasında da öne çıkmış, Altın Lig'de yer almıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "Türkiye'nin en itibarlı markaları arasında yer almak gurur verici. İtibarlı markalar arasında gösterilerek bize verilen adeta bir onur nişanı. Bize duyulan bu güvene her zaman layık olmak için çalışacağız. Bize yüklenen bu sorumlulukla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.