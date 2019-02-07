Son Dakika Haberleri: Türkiye İtibar Endeksi İçin Geri Sayım Başladı

Türkiye İtibar Endeksi İçin Geri Sayım Başladı

1 saat önce

Sonuçları Mart ayında açıklanacak araştırmada bu yıl mercek altına alınan sektör sayısı 30'a çıktı.

Türkiye İtibar Endeksi İçin Geri Sayım Başladı, System.String[]

İtibar Group bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 8'incisi gerçekleştirilecek olan Türkiye İtibar Endeksi Araştırması (TİE)için geri sayım başladı. Sonuçlar Mart ayında kamuoyuna açıklanacak.

Uluslararası geçerliliğe sahip, akademik denetim altında yapılan Türkiye'nin ilk ve tek kapsamlı itibar algı araştırması olan TİE 2018 Araştırması'nın saha çalışmalarının tamamlanmasına saylı günler kaldı. Türkiye İtibar Akademisi ve Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarının Şubat ayı sonunda kamuoyuna açıklanması öngörülüyor. TİE 2018'in birincilerine plaketlerinin dağıtılacağı ödül töreni de yine bu yılın Mart ayında gerçekleşeceği açıklandı.

İtibar şampiyonları Mart ayında belli olacak

Bu yıl 8'incisi gerçekleştirilecek olan TİE hakkında bilgi veren Türkiye İtibar Akademeisi Başkanı Ertan Acar, "Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü'nün akademik denetiminde ve raportörlüğünde CATI yani bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemi ile tüm Türkiye çapında bu yıl 8'inci kez gerçekleştiriliyor. Ülkemizin 'İtibar Şampiyonları'nı belirleyen ulusal ölçekte tek araştırma olma özelliğini taşıyan TİE'de Türkiye geneli ve toplamda 30 sektör mercek altına alınıyor. Araştırmanın saha verileri, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü ve Dr. Ömer Bilen başkanlığında oluşan Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü öğretim üyelerince akademik olarak denetleniyor ve rapor haline getiriliyor. Araştırmanın saha çalışmaları tamamlanmak üzere. Mart ayının başında birincileri açıklamayı planlıyoruz" dedi.

30 sektör mercek altına alındı

İtibar Group bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye İtibar Akademisi tarafından gerçekleştirilen araştırmada; holdingler, enerji, beyaz eşya, GSM, inşaat, otomobil, hazır giyim, gıda, ilaç, ulaşım, bankacılık, elektronik eşya, turizm, sigorta, eğitim, makine, mobilya, perakende, alkolsüz içecek ve akaryakıt sektörleri başta olmak üzere, toplamda 30 farklı sektörde faaliyet gösteren marka ve şirketlerin itibarları ölçümleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:27 Kaynak: Bültenler

Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye, Güncel
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