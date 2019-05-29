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Türkiye İtibar Endeksi’nden DÜNYA’ya ödül

16 dakika önce

Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen TİE ödül töreninde DÜNYA Gazetesi, "Türkiye'nin en itibarlı firmaları belli oldu" başlıklı haber nedeniyle katkı ödülüne layık görüldü.

Türkiye İtibar Endeksi’nden DÜNYA’ya ödül, System.String[]
Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen TİE ödül töreninde DÜNYA Gazetesi, "Türkiye'nin en itibarlı firmaları belli oldu" başlıklı haber nedeniyle katkı ödülüne layık görüldü.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:18 
Türkiye, Ekonomi
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