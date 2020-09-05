Türkiye İzcilik Federasyonu ve Mamak Belediyesi işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Türkiye İzcilik Federasyonu ve Mamak Belediyesi işbirliği protokolü imzalandı

Türkiye İzcilik Federasyonu ve Mamak Belediyesi işbirliği protokolü imzalandı Türkiye İzcilik Federasyonu ve Mamak Belediyesi arasında düzenlenen işbirliği protokolü imzalandı.

Türkiye İzcilik Federasyonu ve Mamak Belediyesi işbirliği protokolü imzalandı

ANKARA - Türkiye İzcilik Federasyonu ve Mamak Belediyesi arasında düzenlenen işbirliği protokolü imzalandı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Kafasını boş meşguliyetlerle değil; kitaplarla, bilgisayarla, projeyle meşgul eden, yüreği heba ve heveslerle değil, inançla, şefkatle, cesaretle dolu bir nesil istiyoruz" dedi.

Gençlerin ve çocukların eğitim ve öğretimine, toplumun ahlaki alt yapısının sağlıklı bir şekilde oluşumuna, kültürel zenginliğin artmasına, çocuk ve gençlerde doğayı ve çevreyi koruma bilincini arttırmak ve günlük hayatta bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak amacıyla Üreğil Millet Bahçesi'nde, Türkiye İzcilik Federasyonu ve Mamak Belediyesi arasında düzenlenen işbirliği protokolü imzalandı.

Amaçlarının dünya üzerinde iyiye ve güzele dair ne varsa bütün bunları savunan bir gençliğin önünü açmak olduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Hakkın ve hakikatin tarafında olan bir nesli ülkemize kazandırmaktır. Kafasını boş meşguliyetlerle değil, kitaplarla, bilgisayarla, projeyle meşgul eden, yüreği heba ve heveslerle değil, inançla, şefkatle, cesaretle dolu bir nesil istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mamak Belediye Başkanı Köse, açılacak olan izcilik okulu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Mamak Belediyesi olarak, İzcilik Federasyonu ile ortaklaşa imzalayacağımız protokol kapsamında öncelikle Spor Kulübümüz bünyesinde İzcilik Okulu açacağız. Burada gençlerimize izcilik faaliyetlerinin yürütülmesi adına kurslar açacağız. Gençlerimize kamp imkanı sunacağız. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile ortaklaşa Mamak genelinde izciliğe merak sarmış gençlerimizi kurslarımızda yetiştireceğiz. İzcilik faaliyeti gençlerimizin zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal, duygusal karakter gelişimine katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda çocuklarımızın küçük yaşta çevre bilincini de kazanmasını sağlamaktadır. İzcilik ruhunun en önemli yanı, disiplinli ve çevreye duyarlı olmaktır. Diğer spor dallarından farklı olarak fedakarlık ve gönüllülük esasına dayanır."

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı ise protokol hakkında, "Birçok sporu tabiat ve çevreyle alakalı birçok faaliyeti yaptırırken bizim istediğimiz. Çocuk ve gençlerin güzel ahlaklı ve vatanını milletini seven ve ileride bizden sonra bu ülkeyi çok daha güzel yerlere taşıyacak olan çocukları geliştirmek. Bu kapsamda da Mamak ilçesi çocuklarımızı bu teşkilatımızın içinde görmekten mutlu olacağız. Onları tabiata götüreceğiz. Oradaki nimetlerden faydalanmasını sağlayacağız. Onları Bosna'dan Bakü'ye kadar, Brezilya'dan Kore'ye kadar birçok yere götürüp oradaki izcilerle tanışmalarını özellikle gönül coğrafyamızda ki izcilerle daha da samimi olarak buradan alıp oraya götürebilmek" şeklinde konuştu.

Üreğil Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen işbirliği protokolüne Mamak Belediyesi Başkanı Murat Köse ve Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı'nın yanı sıra; Türkiye İzcilik Federasyonu Eğitimden Sorumlu Lideri Süheyla Subaşı katıldı.

Türkiye İzcilik Federasyonu ve Mamak Belediyesi işbirliği protokolü imzalandı

Türkiye İzcilik Federasyonu, Mamak Belediyesi, Murat Köse, Mamak, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 17:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Türkiye İzcilik Federasyonu ve Mamak Belediyesi işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt koronavirüse yakalandı Lazio, Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı Sivasspor'u mağlup eden Fenerbahçe, The Land of Legends Cup'ın sahibi oldu İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan berber hayatını kaybetti Bakan Çavuşoğlu'ndan, Avusturya Başbakanı Kurz'un Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki: Hastalıklı zihniyet Fransa'nın Türkiye düşmanlığı devam ediyor! Lise kitabından terör örgütü YPG/PKK propagandası Türkiye ve Azerbaycan'dan gözdağı! Savaş sahnelerini aratmayan tatbikat Çoban otomobilde sırtından vurulmuş halde ölü bulundu Fransız ilaç şirketi Sanofi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısı 10 eurodan az olacak Kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldüren müezzin tutuklandı "Yunanistan sınırına tank sevkiyatı" iddiası gerçeği yansıtmıyor Küle dönen tarlada yanmış erkek cansız bedeni bulundu UNICEF'in yardım maçı öncesinde otele 19 hayat kadını çağıran Yaya Toure, kadrodan çıkarıldı Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra 2 düğüne katılan geline karantina altındaki köylüleri sahip çıktı Aile hekimi, kamp yaptığı çadırında ölü bulundu
Fenerbahçe, Michael Frey'i 1 yıllığına Kasımpaşa'ya kiralayacak Fenerbahçe, Michael Frey'i 1 yıllığına Kasımpaşa'ya kiralayacak         
16:40
Aaron Lennon, Kayserispor'dan 5.2 milyon TL maaş alacak Aaron Lennon, Kayserispor'dan 5.2 milyon TL maaş alacak         
16:13
Şarkıcı Merve Özbey, bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu açıkladı Şarkıcı Merve Özbey, bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu açıkladı         
15:54
Galatasaray, Manchester City ile sözleşmesi biten Aleix Garcia için harekete geçti Galatasaray, Manchester City ile sözleşmesi biten Aleix Garcia için harekete geçti         
15:20
Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, "Hepimiz özel öğretmenle büyüdük" deyince tepki çekti         
14:52
Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı         
14:51
Kendisine yapılan kötü yorumları Gonca Sağlam'ın organize ettiğini söyleyen Ebru Şallı, şikayette bulundu Kendisine yapılan kötü yorumları Gonca Sağlam'ın organize ettiğini söyleyen Ebru Şallı, şikayette bulundu         
14:29
Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim         
14:24
Yunanistan'da yapılan anketten Yunanistan'da yapılan anketten "Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılsın" sonucu çıktı         
14:05
Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor         
14:00
Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim         
12:57
"Kürt kökenli işçilere saldırı" iddialarına bir yalanlama daha: Bu Türk-Kürt meselesi değil, şahıs meselesi         
12:27
Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi         
12:13
İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak         
11:58
Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor         
11:50
Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil         
11:46
Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor         
11:37
Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi         
11:24
Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk yüzde 100, genç hasta sayısı fazla Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk yüzde 100, genç hasta sayısı fazla         
11:21
İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş         
10:20
Erdoğan'dan Merkel'e zor soru: Fransa'nın amacı ne, o uçak gemisi neden buraya geliyor? Erdoğan'dan Merkel'e zor soru: Fransa'nın amacı ne, o uçak gemisi neden buraya geliyor?         
09:44
Dağların kızı Sıla Kara virüsü ciddiye almayanları uyardı: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti Dağların kızı Sıla Kara virüsü ciddiye almayanları uyardı: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti         
09:43
Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor         
09:32
Vaka sayılarının hızla arttığı kentte üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında Vaka sayılarının hızla arttığı kentte üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında         
09:28
Eski eşi ve sevgilisine şiddet uyguladığı konuşulan Metin Yıldız, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi Eski eşi ve sevgilisine şiddet uyguladığı konuşulan Metin Yıldız, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi         
09:04
Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı         
08:55
Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor         
08:35
Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya sorusuna kızdı: Bunların parçası değiliz Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya sorusuna kızdı: Bunların parçası değiliz         
08:19
ABD'de polis şiddeti yine kamerada! ABD'de polis şiddeti yine kamerada! "Nefes alamıyorum" demesine aldırmayıp ölümüne neden oldular         
00:21
Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı         
22:03
ATM'den para çeken maskesiz vatandaşı gören emniyet müdüründen esprili uyarı: 1000 TL fazla çek ATM'den para çeken maskesiz vatandaşı gören emniyet müdüründen esprili uyarı: 1000 TL fazla çek         
18:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2020 00:14:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye İzcilik Federasyonu ve Mamak Belediyesi işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei