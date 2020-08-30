Türkiye İzcilik Federasyonundan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

"Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 'ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi gönül borcu ve saygıyla anıyor, tüm izcilik ailemizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en kalbi duygularımızla kutluyoruz."

Türkiye İzcilik Federasyonu , 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

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