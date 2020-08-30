Türkiye İzcilik Federasyonu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadeler kullanıldı:
"Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi gönül borcu ve saygıyla anıyor, tüm izcilik ailemizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en kalbi duygularımızla kutluyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 11:37 - Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Türkiye İzcilik Federasyonundan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika Spor