Son Dakika Haberleri: Türkiye İzlanda karşılaşmasının hakemi belli oldu
Son Dakika Güncel Türkiye İzlanda karşılaşmasının hakemi belli oldu

Türkiye İzlanda karşılaşmasının hakemi belli oldu

6 saat önce

UEFA, EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye'nin sahasında İzlanda ile karşılaşacağı maçı İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceğini açıkladı.

Türkiye İzlanda karşılaşmasının hakemi belli oldu, System.String[]

UEFA, EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye'nin sahasında İzlanda ile karşılaşacağı maçı İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceğini açıkladı.

(İHA)

İzlanda, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:40 Kaynak: İHA
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