Türkiye İzlanda karşılaşmasının hakemi belli oldu
6 saat önce
UEFA, EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye'nin sahasında İzlanda ile karşılaşacağı maçı İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:40 Kaynak: İHA
UEFA, EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye'nin sahasında İzlanda ile karşılaşacağı maçı İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceğini açıkladı.
(İHA)
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