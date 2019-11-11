Son Dakika Haberleri: Türkiye - İzlanda maçı Anthony Taylor'ın
Son Dakika Güncel Türkiye - İzlanda maçı Anthony Taylor'ın

Türkiye - İzlanda maçı Anthony Taylor'ın

8 saat önce

A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek.

Türkiye - İzlanda maçı Anthony Taylor'ın, System.String[]

A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında A Milli Futbol Takımı'nın 14 Kasım Perşembe İzlanda ile karşılaşacağı mücadelede İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.

(Uygar Aydın/İHA)

A Milli Futbol Takımı, İzlanda, Avrupa, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye-İzlanda maçının oranları belli oldu!
A Milli Takımımız, İzlanda ve Andorra maçlarının hazırlıklarına başladı! Canlı yayında Mehmet Eymür ve Doğu Perinçek kavgası! Birbirlerini "ABD ajanı" olmakla suçladılar Meclis raporu hazırlandı: 150 gencin intiharında mavi balina şüphesi var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 00:52:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye - İzlanda maçı Anthony Taylor'ın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]