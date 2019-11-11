Türkiye - İzlanda maçına İngiliz hakem
7 saat önce
UEFA, EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye'nin sahasında İzlanda ile karşılaşacağı maçı İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceğini açıkladı.
UEFA, EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye'nin sahasında İzlanda ile karşılaşacağı maçı İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceğini açıkladı.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 14 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.
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Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:17
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