Son Dakika Haberleri: Türkiye - İzlanda maçına İngiliz hakem
Son Dakika Spor Türkiye - İzlanda maçına İngiliz hakem

Türkiye - İzlanda maçına İngiliz hakem

7 saat önce

UEFA, EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye'nin sahasında İzlanda ile karşılaşacağı maçı İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceğini açıkladı.

Türkiye - İzlanda maçına İngiliz hakem, System.String[]

UEFA, EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye'nin sahasında İzlanda ile karşılaşacağı maçı İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceğini açıkladı.


UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 14 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.


Milli Takımımızın lejyonerlerini izliyoruz...


İzlanda, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:17 
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