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Türkiye - İzlanda maçından kareler -1-
6 saat önce
- Türkiye - İzlanda maçından kareler İSTANBUL - Türkiye - İzlanda maçından kareler.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:20 Kaynak: İHA
- Türkiye - İzlanda maçından kareler
İSTANBUL - Türkiye - İzlanda maçından kareler
Ahmet Çakar'ın İzlanda maçı sonrası attığı twit sosyal medyada olay oldu! MasterChef'ten elenen Mustafa, şeflere isyan etti: Keşke tabak yapmasaydım da gitseydim! Türkiye evinde kalesini gole kapattı! Fransa liderliğe yükseldi! İşte grupta puan durumu