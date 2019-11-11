Son Dakika Haberleri: Türkiye-İzlanda maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek
Son Dakika Spor Türkiye-İzlanda maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek

Türkiye-İzlanda maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek

7 saat önce

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 14 Kasım Perşembe günü İzlanda ile yapacağı karşılaşmayı, İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Türkiye-İzlanda maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek, System.String[]

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 14 Kasım Perşembe günü İzlanda ile yapacağı karşılaşmayı, İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada, Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.

Türkiye, İzlanda, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:50 Kaynak: AA
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