Son Dakika Haberleri: Türkiye-İzlanda maçının ardından - Çağlar Söyüncü / Mert Günok
Son Dakika Güncel Türkiye-İzlanda maçının ardından - Çağlar Söyüncü / Mert Günok

Türkiye-İzlanda maçının ardından - Çağlar Söyüncü / Mert Günok

6 saat önce

Milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Mert Günok, İzlanda maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Mert Günok, İzlanda maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye-İzlanda maçının ardından - Çağlar Söyüncü / Mert Günok

Mert Günok, İzlanda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çağlar Söyüncü, Merih'in çizgiden çıkardığı pozisyonu anlattı: Vatanı korur gibi elimizden geldiğince yapmaya çalıştık
Ahmet Çakar'ın İzlanda maçı sonrası attığı twit sosyal medyada olay oldu! Türkiye evinde kalesini gole kapattı! Putin: Türkiye ile Suriye'deki ihlallere fiili müdahale etmek konusunda anlaştık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 06:43:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye-İzlanda maçının ardından - Çağlar Söyüncü / Mert Günok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]