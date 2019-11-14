Son Dakika Haberleri: Türkiye-İzlanda maçının ardından - Muharrem Kasapoğlu / Servet Yardımcı / Ali Düşmez / Mehmet...
Son Dakika Güncel Türkiye-İzlanda maçının ardından - Muharrem Kasapoğlu / Servet Yardımcı / Ali Düşmez / Mehmet... - Son Dakika

Türkiye-İzlanda maçının ardından - Muharrem Kasapoğlu / Servet Yardımcı / Ali Düşmez / Mehmet...

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF yöneticisi Ali Düşmez, Spor Genel Müdürü ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Baykan ve TFF Başkanı Nihat Özdemir, İzlanda maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF yöneticisi Ali Düşmez, Spor Genel Müdürü ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Baykan ve TFF Başkanı Nihat Özdemir, İzlanda maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye-İzlanda maçının ardından - Muharrem Kasapoğlu / Servet Yardımcı / Ali Düşmez / Mehmet...

Mehmet Kasapoğlu, Servet Yardımcı, Ali düşmez, İzlanda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:52 Kaynak: AA
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