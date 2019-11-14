Türkiye-İzlanda maçının ardından - Muharrem Kasapoğlu / Servet Yardımcı / Ali Düşmez / Mehmet...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF yöneticisi Ali Düşmez, Spor Genel Müdürü ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Baykan ve TFF Başkanı Nihat Özdemir, İzlanda maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.