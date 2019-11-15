Türkiye-İzlanda maçının ardından - Zeki Çelik / Okay Yokuşlu
6 saat önce
Milli futbolcular Zeki Çelik ve Okay Yokuşlu, İzlanda maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:18 Kaynak: AA
Milli futbolcular Zeki Çelik ve Okay Yokuşlu, İzlanda maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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