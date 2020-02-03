Türkiye-İzlanda ön eleme grup maçı Amasya'da

2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Türkiye- İzlanda ön eleme grup maçı 29 Mart Pazar günü Amasya Kapalı Spor Salonunda oynanacak.



Karşılaşma öncesi çalışmalarla ilgili bilgi veren Türkiye Hentbol Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Mustafa Gödek, "Amasya'da 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası ön elem grup maçları olacak. Biz 6. gruptayız. Grubumuzda Hırvatistan, Fransa, İzlanda ve Türkiye bulunmakta. Bu Avrupa Şampiyonası'nın bir ayağı da, bir grup maçı da Amasya'da oynanacak. İzlanda ile olan maçımızın önemi çok büyük. Eğer İzlanda maçını Türk Milli Takımımız alırsa gruptaki iddiamızı devam ettirmiş oluyoruz ve bu ön elem grubundan geçmek istiyoruz. Avrupa Şampiyonası'ndaki mücadelelere devam etmek istiyoruz. Amasya'nın seçilmesinin en büyük önemlerinden birisi Amasya çok güzel bir şehir, gelen bütün takımlar çok memnun, halkın sıcaklığı ilgisi Milli Takımımızı heyecanlandırıyor. Bunun sözünü verdik federasyona, inşallah o maçta Amasya Halkı gereken, üstüne düşen görevi yerine getirecek ve buradaki maça büyük ilgi olacak" dedi. - AMASYA