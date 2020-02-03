Türkiye-İzlanda ön eleme grup maçı Amasya'da - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye-İzlanda ön eleme grup maçı Amasya'da - Son Dakika Spor

Türkiye-İzlanda ön eleme grup maçı Amasya'da

6 saat önce

2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Türkiye-İzlanda ön eleme grup maçı 29 Mart Pazar günü Amasya Kapalı Spor Salonunda oynanacak.

Türkiye-İzlanda ön eleme grup maçı Amasya'da, System.String[]

2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Türkiye- İzlanda ön eleme grup maçı 29 Mart Pazar günü Amasya Kapalı Spor Salonunda oynanacak.


Karşılaşma öncesi çalışmalarla ilgili bilgi veren Türkiye Hentbol Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Mustafa Gödek, "Amasya'da 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası ön elem grup maçları olacak. Biz 6. gruptayız. Grubumuzda Hırvatistan, Fransa, İzlanda ve Türkiye bulunmakta. Bu Avrupa Şampiyonası'nın bir ayağı da, bir grup maçı da Amasya'da oynanacak. İzlanda ile olan maçımızın önemi çok büyük. Eğer İzlanda maçını Türk Milli Takımımız alırsa gruptaki iddiamızı devam ettirmiş oluyoruz ve bu ön elem grubundan geçmek istiyoruz. Avrupa Şampiyonası'ndaki mücadelelere devam etmek istiyoruz. Amasya'nın seçilmesinin en büyük önemlerinden birisi Amasya çok güzel bir şehir, gelen bütün takımlar çok memnun, halkın sıcaklığı ilgisi Milli Takımımızı heyecanlandırıyor. Bunun sözünü verdik federasyona, inşallah o maçta Amasya Halkı gereken, üstüne düşen görevi yerine getirecek ve buradaki maça büyük ilgi olacak" dedi. - AMASYA

Türkiye, İzlanda, Avrupa, Amasya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rusya'nın "Türkiye bize haber vermedi" iddiası hükümet tarafından yalanlandı
Esed rejiminin hain saldırısının ardından Putin'in sözcüsü: Türkiye ile sürekli temas halindeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Gereken bedelleri ödetiyoruz, ödetmeye devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması: 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 23:54:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye-İzlanda ön eleme grup maçı Amasya'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]