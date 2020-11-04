Türkiye İzmir için kenetlendi - Son Dakika

Türkiye İzmir için kenetlendi
04.11.2020 18:05
İÇİŞLERİ Bakanlığı resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen ihtiyaç malzemeleri İzmir'de sahiplerini buluyor.
İÇİŞLERİ Bakanlığı resmi Twitter
sayfasından yapılan açıklamaya göre Türkiye
'nin dört bir yanından gönderilen ihtiyaç malzemeleri İzmir
'de sahiplerini buluyor.
Türkiye'nin dört bir yanından, İzmir'e gönderilen bağışlar @AFADBaskanlik, @Kizilay, @ailevecalisma, @izmirbld ve Sivil Toplum Kuruluşları Koordinasyonu'nda ihtiyaç sahipleri için hazırlanıyor. Malzemeler arasında tuvalet kağıdından, sıvı yağa çok sayıda ihtiyaç malzemesi ile birlikte giyim malzemesi bulunuyor.
- İzmir
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