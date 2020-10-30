Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye arama kurtarma ekibi ve mobil mutfak tırı gönderdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından arama kurtarma ekiplerinin ve 5 bin kişi kapasiteli, tam donanımlı mobil mutfak tırının bölgeye hareket ettiğini belirtti.

Güler, "Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Biriz, birlikteyiz." ifadesini kullandı.