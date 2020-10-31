Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Türkiye İzmir için tek yürek
31.10.2020 00:07
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Uşak'tan çok sayıda ekip arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye gitti.
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Uşak'tan çok sayıda ekip arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye gitti.
Yaşanan depremin ardından Uşak itfaiyesinden 4 kişilik arama kurtarma ekibi ve AFAD bünyesindeki 4 araç ile 10 kişilik ekip bölgeye hareket etti.
Ekiplerin depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına katılacağı belirtildi.
Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın sosyal medya hesabından "Uşak itfaiyemiz kurtarma çalışmalarına destek vermek için İzmir'e yola çıktı. Geçmiş olsun İzmir. " paylaşımında bulundu.
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