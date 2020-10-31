Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Eskişehir'den merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir'e gönderilen arama kurtarma ekipleri çalışmalara katılıyor.

Eskişehir Sağlık Müdürlüğüne bağlı 2 UMKE aracı, 2 ambulans ve 20 sağlık personeli İzmir'e sevk edildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Eskişehir Temsilciliğine bağlı 6 kişilik ekiple bir arama kurtarma köpeği de İzmir'e gitti.

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Dorlion Arama ve Kurtarma, AKUT Eskişehir ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler de deprem bölgesine giderek arama kurtarma çalışmalarına katıldı.