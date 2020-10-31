Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Sakarya, Karabük, Bartın ve Kocaeli'den gönderilen ekipler, bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilave yardım ekipleriyle İzmir'in yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, "24 görevlimiz, 9 araç ve 1 sahra hastanesi daha depremin yaralarını sarmak için İzmir'e ulaştı. Geçmiş olsun. Sakarya gönlüyle ve tüm imkanlarıyla yanınızda." ifadesini kullandı.

Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) de 5 personel ve enkaz üstü çalışma ekipmanlarıyla bölgeye hareket etti. Sakarya Afet Bilinçlendirme ve Afete Hazırlama Derneği (SABAH) de 2 araç ve 5 personelle desteğe gitti.

Sakarya Üniversitesi Gönüllü Doğal Afet Arama Kurtarma (SAÜDAK) ekibi de bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kocaeli'nin tüm imkanlarıyla İzmir'in yanında olduğunu belirterek, "Depremin ilk saatlerinden itibaren ekiplerimiz süratle yola çıkmıştır. Biz büyük ve güçlü milletiz. Gözümüz, gönlümüz ve imkanlarımız sizinle İzmir'im" ifadesine yer verdi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, depremin ardından Kocaeli'den İzmir'e kurtarma ekipleri sevk edildi.

Teyakkuz halinde olan AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, yapılan acil çağrıyla donanımlı 2 arama kurtarma aracı ve 8 arama kurtarma personeliyle İzmir'e hareket etti.

İzmir'e ulaşan ekipler, İl Afet Koordinasyon Merkezinin emrinde çalışmalara başladı.

Kocaeli'den ayrıca İl Sağlık Müdürlüğünün AFAD yerleşkesindeki sahra hastanesi konteynerleri ve sağlık ekipmanları bölgeye gönderildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de gıda kolilerinden ve temizlik malzemelerinden oluşan 2 tırı bölgeye yolladı.

AFAD Gönüllüleri Derneği, AKUT, ANDA, MAG Kocaeli şubeleri ve AKAK Arama Kurtarma Derneği ekipleri de AFAD'ın bilgisi dahilinde kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye intikal etti.

Körfez Belediyesinin yardımları yola çıktı

Körfez Belediyesi, deprem bölgesine arama kurtarma ekibi ile hijyen paketi ve battaniye gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, depremin ardından içerisinde maske, dezenfektan ve sabun yer alan hijyen paketleri, battaniye ve yastık bulunan yardımların hemen yola çıkarıldığı belirtilerek arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmak için bölgeye giden Mahalle Afet Gönüllülerine araç ve personel takviyesi yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Şener Söğüt, acı olay sonrası hemen harekete geçtiklerini ve ilk etapta temel ihtiyaçların karşılanması adına yardımları yola çıkardıklarını kaydetti.

Körfez halkının yardım elini İzmirli kardeşlerine uzatmış olduğunu vurgulayan Söğüt, "Bu zor zamanı da birlik, beraberlik ve dayanışmayla atlatacağız." ifadesini kullandı.

Karabük

Karabu¨k Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) deprem bo¨lgesine ulaştı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, depremin ardından yola çıkan Karabük UMKE ekibinin gece saatlerinde deprem bölgesine ulaştığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Karabu¨k UMKE ekiplerimiz 4 sağlık personeliyle gu¨nu¨n ilk ıs¸ıklarıyla en bu¨yu¨k yıkımlardan biri olan Bayraklı ilc¸esindeki Dogˆanlar Apartmanı'nda su¨rdu¨ru¨len arama kurtarma c¸alıs¸malarına destek vermeye bas¸ladı."

Bartın

Bartın'dan 4 kişilik UMKE ekibi ile 4 kişilik İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ekibi de arama kurtarma çalışmaları için İzmir'e gitti.

Bartın İHH Başkanı Selami Ünsal, gazetecilere depremin tüm ülkede olduğu gibi Bartın'da da derin üzüntüyle karşılandığını belirterek depremin ardından hızlı bir şekilde hazırlıklarını tamamlayan ekiplerinin bölgeye gittiğini söyledi.

Sahada çalışmalara katılan arama kurtarma eğitimine sahip ekiplerin AFAD koordinasyonunda çalışmalara dahil olacağını aktaran Ünsal, "Ekiplerimiz depremde mağdur olan vatandaşlarımız için ellerinden geleni yapacaklar. Bartın İHH olarak her türlü yardım için gözümüz kulağımız İzmir'de. Deprem dolayısıyla yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz." dedi.

Bartın'dan bölgeye giderek çalışma yürüten ekip sayısı UMKE ve İHH ekipleriyle birlikte 12'ye yükseldi.