Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Edirne Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce, İzmir'deki vatandaşlara gönderilmek üzere sadece standart gıda kolisi yada kullanılmamış battaniye kabul edileceği bildirildi.
Edirne AFAD'tan yapılan yazılı açıklamada, İzmir'deki depremin ardından Edirne'den vatandaşların yoğun şekilde yardım göndermek istediği aktarıldı.
Yardım göndermek isteyen vatandaşların il merkezi ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurabileceği belirtilen açıklamada gıda kolisi içeriği hakkında şu bilgilere yer verildi:
|1
|Ayçiçek
|5
|Lt
|6
|Fasulye
|2,5
|Kg
|2
|Çay
|2
|Kg
|7
|Mercimek
|2,5
|Kg
|3
|Şeker
|5
|Kg
|8
|Un
|1
|Kg
|4
|Pirinç
|5
|Kg
|9
|Salça
|0,83
|Kg
|5
|Bulgur
|3
|Kg
|10
|Tuz
|0,5
|Kg
- Kaynak: AA
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