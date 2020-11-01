Afyonkarahisar'dan Kızılay ekibi İzmir için yola çıktı - Son Dakika

Afyonkarahisar'dan Kızılay ekibi İzmir için yola çıktı

01.11.2020 10:35

Afyonkarahisar'dan Kızılay ekibi İzmir için yola çıktı -Kızılay Afyonkarahisar ekibi İzmir'de kurtarma ekiplerinin yemek ihtiyacını karşılayacak Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkan Fatih Okyar öncülüğünde 25 gönüllü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6...

Afyonkarahisar'dan Kızılay ekibi İzmir için yola çıktı

-Kızılay Afyonkarahisar ekibi İzmir'de kurtarma ekiplerinin yemek ihtiyacını karşılayacak

AFYONKARAHİSAR - Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkan Fatih Okyar öncülüğünde 25 gönüllü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede görev yapan personelin yemek ihtiyacını karşılamak için yola çıktı.

Anıtpark önünde bir araya gelen Türk Kızılay gönüllüleri, deprem bölgesinde görev almak için İzmir'e doğru hareket etti. Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Okyar, yaptığı açıklamada, 25 kişilik ekibin, bugünden itibaren İzmir'deki deprem bölgesindeki çalışmalara katılacağını belirtti. Gönüllü ekibin İzmir'de görev yapan AFAD, 112, UMKE ve arama kurtarma ekiplerinin yemek ihtiyacını karşılayacağını kaydeden Okyar, şöyle konuştu:

"Biz, İzmir'deki deprem bölgesine 25 kişilik ekiple gidiyoruz. Genel merkezimiz tarafından bize orada önemli bir görev verildi. Buradan bütün ihtiyaçlarımızı da oraya götürüyoruz. Deprem bölgesindeki saha mutfağımızda görev yapan kamu personelimize günde bin kişilik yemek vereceğiz. İnşallah, Afyonkarahisar halkının ne kadar yardımsever olduğunu hizmetlerimizle göstereceğiz."

"Allah yardımcımız olsun"

Kendilerine ulaşım noktasındaki desteği nedeniyle Afyonkarahisar Belediyesi'ne, gıda ve ekipman konusundaki destekleri nedeniyle de Yarım Elma Derneği ile kentteki bir yemek şirketi ve esnafa teşekkür eden Okyar, sahada gıda konusunda ihtiyaç olması halinde Afyonkarahisarlı iş adamlarından da yardım isteyeceklerini ifade etti.

Afyonkarahisar Genç Kızılay Başkanı Furkan Aydoğan da İzmir'de meydana gelen deprem sonrası bütün Türkiye'nin derin üzüntü duyduğunu aktardı. Bugün itibarıyla deprem bölgesinde gönüllü olarak hizmet vermek için yola çıktıklarını değinen Aydoğan, "Afyonkarahisar'dan 25 kişilik arkadaşlarımızla yola çıkıyoruz. Yaklaşık 10 gün orada hizmet vereceğiz. Bütün görev alan gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. Biz, iyi ki Kızılayız, iyi ki genciz. Bu kötü durum bizim de başımıza gelebilirdi. Allah yardımcımız olsun."

Afyonkarahisar'dan Kızılay ekibi İzmir için yola çıktı
Afyonkarahisar'dan Kızılay ekibi İzmir için yola çıktı
Afyonkarahisar'dan Kızılay ekibi İzmir için yola çıktı
Afyonkarahisar'dan Kızılay ekibi İzmir için yola çıktı

Kızılay, Deprem, Afyon, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'dan Kızılay ekibi İzmir için yola çıktı - Son Dakika


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