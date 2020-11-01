Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Giresun Belediyesince İzmir'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir'de önceki gün meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Giresun'da 22 Ağustos'ta yaşanan sel afetinde İzmir halkından hasarların giderilmesi noktasında ciddi destek gördüklerini ifade eden Şenlikoğlu, deprem nedeniyle zor günler geçiren yöre halkının yanında olma sırasının Giresunlulara geldiğini belirtti.

Şenlikoğlu, bölgeye ulaştırılmak üzere kuru gıda ve battaniye yardım kampanyası başlattıklarını kaydederek, "Dün bizler zora düştüğümüzde onlar yanımızdaydı. İlimizde yaşanan sel afetinin yaralarını hep birlikte sarmıştık. Bugün sıra bizde. Gün birlik günü." dedi.

Şenlikoğlu, kampanyada toplanacak bağışların en kısa zamanda İzmir'e ulaştırılacağını sözlerine ekledi.