Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Adana Valiliği, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yardım kampanyası başlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, İzmir için yapılan yardım faaliyetlerine katkı sunmak amacıyla AFAD koordinasyonunda yardım kampanyası başlatıldığı belirtildi.

Gıda kolisi ve yeni battaniye yardımında bulunabileceğinin ifade edildiği açıklamada, yardımlarını ulaştırmak isteyen kişi ve kuruluşların Adana Valiliği İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bürosuna ait 0322 887 00 67 numaradan irtibata geçebileceği kaydedildi.