Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Kahramankazan Belediyesinden 3 kişilik bir ekip, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Depremin meydana geldiği günün akşamı yola çıkan ekip Doğanlar Apartmanı'ndaki arama kurtarma faaliyetlerine destek veriyor.

Kahramankazan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ömer Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un talimatıyla hemen yola çıktıklarını, olay yerine varır varmaz kurtarma ekiplerine destek verdiklerini belirtti.

Çevredeki esnaf ve vatandaşların da sosyal dayanışmanın en güzel örneğini sergilediklerini vurgulayan Ünal, "Kahvaltı ettiğimiz sırada yanımıza yaşlı bir kadın geldi, elinde de bir poşet vardı. Bize, 'evladım bunun içinde patikler var, depremzedelere giydirirsiniz ayakları üşümesin.' dedi. Teyzemizin bu davranışı bizi çok duygulandırdı." diye konuştu.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un kendisini sürekli arayarak acil ihtiyaçların karşılanması konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söylediğini aktaran Ünal, burada geceleri serin olduğu için battaniye gönderme kararı aldığını söyledi.

Ünal, doğal afetler konusunda eğitimli olduğunu ve bugüne kadar çok sayıda deprem ve diğer doğal afetlerde gönüllü olarak görev yaptığını, Türkiye genelinde İHH gönüllülerine de eğitim verdiğini sözlerine ekledi.