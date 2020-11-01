Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Türk Kızılay Elazığ Şubesi, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem nedeniyle İzmir'e bir tır yardım malzemesi ve destek ekibi gönderdi.

24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 şiddetindeki depremle sarsılan Elazığ'da, Türk Kızılay Elazığ Şubesi bünyesindeki 9 gönüllü, İzmir'deki depremzedelere destek olabilmek için bir tır insani yardım malzemesi ile yola çıktı.

Türk Kızılay Elazığ Şube başkanı Rahman Kızılkaya, İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremden sonra Türk Kızılay'ın hemen olay yerine gittiğini söyledi.

24 Ocak depremini yaşamış Elazığ halkı olarak İzmir halkının acılarını paylaşmak için oraya gittiklerini kaydeden Kızılkaya, "İzmir'e insani yardım malzemesi götürüp oradaki depremzedelere yardımcı olmak ve oradaki çalışmalara katılmak üzere İzmir'e hareket ediyoruz." dedi.

Gönüllü ekipler ile depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışacaklarını vurgulayan Kızılkaya, şöyle konuştu:

"24 Ocak'ta bu acı olayı yaşayan bir şehir olarak, o acıyı yaşayan o çalışmalara katılan birisiyiz. Dün yaşadığımız acıyı, bugün maalesef İzmir yaşıyor. Oradaki insanlarımıza bir nebze de olsa faydamız dokunması adına oradaki Kızılay ekiplerinin çalışmalarına katkı sunmak, İzmirlilerin hizmetlerini gönüllü olarak karşılamak için gönüllülerimiz ile beraber oradaki çalışmalara katılacağız."