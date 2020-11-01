Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Kırşehir Valiliği, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından afetzedelere gıda veya battaniye yardımı yapmak isteyenlerin İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurmalarını istedi.

Valilik sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, gıda kolisinin içinde bulunacaklar ile başvuru yapılacak kurum ve irtibat telefonlarını yayımladı.

Paylaşımda şunlar kaydedildi:

"İzmir ve çevresinde meydana gelen deprem nedeniyle afetzedelere dağıtılmak üzere ihtiyaç duyulan ve içeriği belirtilen standart gıda kolisi ya da yeni battaniye yardımında bulunmak isteyen kişi ve kuruluşlarımızın Kırşehir İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza başvurmaları veya vakfımızın 0386 213 50 58 - 0386 212 24 66 numaralı telefonlarından iletişime geçmeleri rica olunur. Gıda kolisi içeriği, pirinç, bulgur, kuru fasulye, mercimek, ayçiçek yağ, domates salçası, şeker, tuz, un ve çaydan oluşmaktadır."