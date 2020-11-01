Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Niğde Valiliği, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından afetzedelere gıda veya battaniye yardımı yapmak isteyenlerin İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurmalarını istedi.

Valilik sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, İzmir'de deprem sonrası yapılan yardım faaliyetlerinin AFAD koordinasyonunda yapıldığı belirtildi.

İhtiyaç sahibi afetzedelere dağıtılmak üzere şu an sadece standart gıda koli ve yeni battaniye ihtiyacı bulunduğunu aktarılan paylaşımda, şunları kaydedildi:

"Halihazırda başkaca bir yardım malzemesine veya ihtiyaç fazlası kullanılmış eşya ihtiyacı bulunmamaktadır. İhtiyaç oluşması halinde ayrıca bildirilecektir. Söz konusu gıda kolisi ve yeni battaniye yardımını ulaştırmak isteyen kişi ve kuruluşlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurabilirler. Beslenme konusunda ise ana sorumlu kuruluş Türk Kızılay'ı olup, bu konudaki faaliyet halen devam etmektedir. Beslenmeyle ilgili destek olmak isteyenlerin bu kurumla irtibata geçmeleri ve koordinasyon içinde olmaları gerekmektedir."